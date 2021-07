Covid | 15 nuovi casi in Puglia e 117 attualmente ricoverati

15 nuovi positivi a Covid in Puglia a fronte di 3782 test processati. L’ultimo bollettino regionale riporta 117 attualmente ricoverati e zero decessi. I nuovi contagi sono così distribuiti: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 1 caso di provincia di residenza non nota. 1 caso di residente fuori regione è stato riclassificato e attribuito. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.701.954 test. 244.260 sono i pazienti guariti. 2.607 sono i casi attualmente positivi.