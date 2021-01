Covid | 142mila dosi di vaccino entro il 25 Gennaio in Puglia

In Puglia entro il 25 Gennaio dovrebbero essere distribuite 121 scatole di vaccino anti Covid Pfizer. Ogni scatola contiene circa 195 flaconcini e da ogni flacone è possibile realizzare 6 dosi. Questo significa che entro il 25 Gennaio la Puglia dovrebbe avere a disposizione 142.176 dosi, oltre le 95mila già previste. E’ quanto si legge nel Piano strategico anti Sars-Cov2 della Regione Puglia inviato dall’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco e dal direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro, a tutte le Asl e agli ospedali pubblici. Si tratta per ora di un programma che dovrà essere confermato. Le prossime consegne sono previste per il 4 Gennaio e poi a seguire l’11, il 18 e il 25.