Covid | 1255 positivi , 13.331 test (tasso al 9,4%)

Nelle ultime 24 ore in Puglia ci sono state 33 vittime (ieri erano state 64), sono stati registrati 13.331 test per l’infezione da Covid-19 e rilevati 1.255 casi positivi (il 9,4% dei test).

Ieri i positivi erano stati 1692.

Dei nuovi casi, 333 sono in provincia di Bari, 182 in provincia

di Brindisi, 153 nella provincia BAT, 193 in provincia di

Foggia, 145 in provincia di Lecce, 237 in provincia di Taranto,

5 casi di residenti fuori regione, 7 casi di provincia di

residenza non nota.

Dei 33 decessi, 11 sono in provincia di Bari, 12 in provincia

BAT, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in

provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Complessivamente, le vittime per covid dall’inizio della

pandemia sono 5.665.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.156.052

test, 173.251 sono i pazienti guariti e 49.062 sono i casi

attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia e’ di 227.978.

(ANSA).