Covid | 1191 casi positivi, su piu’ di 13.107 (scende 9% incidenza)

Oggi in Puglia su 13.107 test analizzati, sono risultati 1.191 casi positivi, con una

incidenza del 9% (ieri era del 13,1%). Sono stati inoltre registrati 54 decessi (ieri 39).

Cala il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, che oggi sono 2.228 (20 in meno di ieri). Aumenta di poco, inoltre, il numero dei pugliesi attualmente positivi, che sono 51.634 (58 in piu’ di ieri, sui complessivi 212.536 contagiati da marzo 2020), ma aumenta di 1.079 unita’ il numero dei guariti, passando dai 154.541 di ieri ai 155.620 odierni.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.020.917 test. Complessivamente i

pugliesi deceduti per Covid sono 5.282. I casi positivi registrati oggi sono 256 in provincia di Bari, 126 in provincia di Brindisi,159 nella provincia BAT, 237 in provincia di Foggia, 179 in provincia di Lecce, 230 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 21 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto.