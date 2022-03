MESAGNE- È arrivato questa mattina alle 8.40 a Mesagne dalla Germania e con l’avvocato Rosanna Saracino si è costituito presso la compagnia dei carabinieri di San Vito dei Normanni: Fabio Ferruccio era ricercato dal 31 gennaio, poiché tra i 30 indagati dell’operazione Fire condotta dai militari del Nor.

L’operazione avrebbe sgominato una presunta organizzazione criminale della città di Mesagne dedita al narcotraffico, con soggetti contigui a elementi di vertice della Sacra corona unita, tra cui il boss Giovanni Donatiello, alias “cinque lire”.

Costituendosi, il 33enne Fabio Ferruccio di Mesagne, assistito dall’avvocato Rosanna Saracino, ha evitato che i militari avviassero l’iter per l’emissione di un mandato di arresto Europeo, poiché risiede in Germania, e che fosse arrestato dalla polizia tedesca che lo avrebbero condotto nel carcere straniero, in attesa dell’estradizione.

Fabio Ferruccio sarà sottoposto, entro i 10 giorni dall’inizio degli arresti domiciliari, all’interrogatorio davanti al gip Cinzia Vergine.