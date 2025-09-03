Costiera metapontina, operazioni di Polizia Interforze ad “Alto Impatto”

Continuano i servizi interforze di controllo straordinario del territorio lungo la fascia costiera della provincia, con l’obiettivo di prevenire e contrastare, con una costante presenza, fenomeni di illegalità e di garantire la sicurezza dei cittadini.

Ai servizi, effettuati nella serata di giovedì 28 agosto sul lungomare di Policoro, hanno preso parte unità operative della Polizia di Stato, del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, del Comando della Polizia Locale del Comune di Policoro e dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera.

Nello specifico, sono state controllate circa 160 persone, per 3 di queste è scattata la segnalazione alla competente Autorità Amministrativa per la violazione dell’art. 75 DPR 309/1990 (detenzione di sostanza stupefacente per uso personale), e 43 autoveicoli.

Sono state, altresì, sottoposte a controlli di natura amministrativa tre attività di somministrazione di alimenti e bevande. Al titolare di uno di detti esercizi l’ASM ha comminato una sanzione per carenze igienico-sanitarie, mentre personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro ha rilevato violazioni della normativa in materia di lavoro irregolare e di prevenzione e protezione dai rischi. L’attività di ristorazione pubblica autorizzata presso uno stabilimento è stata sospesa sempre dall’ASM per gravi carenze igienico-sanitarie.

Al titolare sono state, altresì, contestate violazioni relative alla mancanza del piano di autocontrollo in materia di sicurezza alimentare, per l’occupazione abusiva dello spazio demaniale, per la diffusione di musica in assenza della prescritta SCIA e la mancanza di tracciabilità dei metodi di pagamento delle retribuzioni.

