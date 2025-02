Costa Sveva, il brand della sesta provincia alla BIT di Milano

MILANO – La sfida della Costa Sveva alla BIT. Il brand della sesta provincia pugliese parte da Andria e dai progetti in cantiere nel territorio federiciano, con l’obiettivo di abbracciare anche i comuni limitrofi. La posizione strategica di Andria rappresenta un’occasione decisiva per sfruttare il turismo, non solo cittadino ma anche attraverso il patrimonio circostante. La BIT fa emergere le nuove tendenze del turismo, ma anche i metodi per congiungere domanda e offerta sul territorio. Costa Sveva osserva, impara e mette in pratica.

