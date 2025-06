Bari San Giorgio – Torre a Mare, i residenti segnalano incuria sulla costa e chiedono interventi urgenti

Proteste sempre più pressanti giungono dalla costa di San Giorgio, in particolare all’altezza della traversa 55, dove residenti e testimoni diretti denunciano una situazione igienico-sanitaria definita “abbandonata da decenni”.

Il problema principale è l’accumulo di rifiuti di ogni genere – carta, cartoni, plastica, bottiglie di vetro – sulle spiagge, a cui si aggiunge una quantità impressionante di alghe che, con il caldo di questi giorni, emanano un odore nauseabondo e insopportabile”.

I residenti della zona costiera da San Giorgio a Torre a Mare segnalano, mediante un post sul gruppo facebook corredato anche di un book fotografico i numerosi angoli da riportare a nuovo.

“Quando si verrà a pulire? Bisogna aspettare settembre?”, si chiede con amarezza una residente, la quale solleva il sospetto che le operazioni di pulizia siano mirate solo a “zone che fanno comodo”, come la spiaggetta del Parco di Torre a Mare di recente inaugurazione.

Ma il degrado non si ferma alla costa. La situazione generale di pulizia urbana a Torre a Mare appare critica. “Una volta a Torre a Mare c’erano tanti spazzini, ora pare che ce ne siano soltanto due che spazzano le strade”, denuncia un’altra residente, evidenziando una carenza di personale che si traduce in strade perennemente sporche.

Se da un lato si riconosce la presenza di “incivili che sporcano”, dall’altro il dito è puntato anche contro gli addetti alla raccolta differenziata, accusati di scarsa attenzione, e la quasi totale assenza di personale dedicato allo spazzamento regolare delle strade.

La speranza dei residenti è che le autorità competenti intervengano al più presto per un “ripristino di tutta quella zona”, restituendo dignità e salubrità a un tratto di costa che rappresenta un patrimonio per la comunità locale e che, in questi giorni, è già assediata dal turismo locale e internazionale.

La pulizia della spiaggetta antistante il parchetto è senz’altro un’ottima notizia ma i residenti delle zone limitrofe richiedono la stessa cura e attenzione per l’intera costa di San Giorgio e Torre a Mare.

La preoccupazione si estende anche alle aree incolte e abbandonate situate tra Borgo San Lorenzo e il Victor Park, dietro il distributore di benzina IP sulla complanare ovest. Queste zone, secondo quanto segnalato, rappresentano un disagio pubblico e un potenziale pericolo per i cittadini.

“Si aggiunge a ciò un persistente senso di frustrazione per i lavori in corso sulla complanare, riferisce un residente, inizialmente presentati come l’attesa installazione dell’illuminazione, ma poi rivelatisi “inutili” interventi di manutenzione che non risolvono le problematiche esistenti”.

L’autore delle segnalazioni chiede chiarezza sulla responsabilità della pulizia di queste aree (Amiu? Multiservizi?) e sollecita un intervento urgente per la pubblica decenza e sicurezza prima che si verifichino “spiacevoli episodi”.



