Cospito: Presidio anarchici sotto sede Rai Bari

Un gruppo di anarchici si è riunito in presidio, nel tardo pomeriggio di sabato 4 febbraio, sotto la sede della Rai a Bari per esprimere solidarietà ad Alfredo Cospito, ritenuto uno degli elementi di spicco del mondo anarchico torinese, in carcere con il regime del 41-bis per strage e da tre mesi in sciopero della fame. Il presidio – a quanto si apprende dalle forze dell’ordine – è terminato.

