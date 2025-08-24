Cosenza, Buscè: “Affrontata una squadra forte, pari meritato”

Il gol di Mazzocchi ha consentito al Cosenza di strappare un punto al ‘Veneziani’ nell’esordio in Serie C contro il Monopoli. Un risultato che arriva una settimana dopo l’uscita di scena dalla Coppa Italia Serie C proprio per mano dei biancoverdi: “Sono contento perché abbiamo affrontato una squadra forte”, ha commentato Antonio Buscè, tecnico del Cosenza, nel post gara: “Abbiamo fatto un’ottima partita. C’è stata una bella reazione, ci siamo ritrovati sul 2-1 ma siamo rimasti dentro la partita. Abbiamo saputo soffrire e il pari è meritato. Non abbiamo mai mollato e siamo stati bravi a trovare il secondo gol con una grande rete di Mazzocchi. Dopo la sconfitta in Coppa ci siamo riallineati, arriveranno altri giocatori per completare la rosa”.
