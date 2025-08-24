25 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Cosenza, Buscè: “Affrontata una squadra forte, pari meritato”

Lorenzo Ruggieri 25 Agosto 2025
centered image

Il gol di Mazzocchi ha consentito al Cosenza di strappare un punto al ‘Veneziani’ nell’esordio in Serie C contro il Monopoli. Un risultato che arriva una settimana dopo l’uscita di scena dalla Coppa Italia Serie C proprio per mano dei biancoverdi: “Sono contento perché abbiamo affrontato una squadra forte”, ha commentato Antonio Buscè, tecnico del Cosenza, nel post gara: “Abbiamo fatto un’ottima partita. C’è stata una bella reazione, ci siamo ritrovati sul 2-1 ma siamo rimasti dentro la partita. Abbiamo saputo soffrire e il pari è meritato. Non abbiamo mai mollato e siamo stati bravi a trovare il secondo gol con una grande rete di Mazzocchi. Dopo la sconfitta in Coppa ci siamo riallineati, arriveranno altri giocatori per completare la rosa”.

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Serie C/C, Monopoli-Cosenza 2-2: gli highlights

25 Agosto 2025 Antonio Bellacicco

Serie C/C, Catania-Foggia 6-0: gli highlights

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Giugliano-Potenza 2-3: l’analisi di De Giorgio e Colavitto

24 Agosto 2025 Francesco Cutro

Casarano, Di Bari soddisfatto: “Siamo sulla strada giusta”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Monopoli, Imputato: “Contento per il gol, il gruppo mi ha aiutato a integrarmi”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Calci di rigore amari: Barletta eliminato dal Ferrandina in Coppa Italia di Serie D

24 Agosto 2025 Massimiliano Di Pasquale

potrebbe interessarti anche

Cosenza, Buscè: “Affrontata una squadra forte, pari meritato”

25 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Serie C/C, Monopoli-Cosenza 2-2: gli highlights

25 Agosto 2025 Antonio Bellacicco

Notte della taranta 2025, Dario Stefàno: «Né anema né core, il concertone ha perso la sua anima»

25 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Serie C/C, Catania-Foggia 6-0: gli highlights

24 Agosto 2025 Dante Sebastio