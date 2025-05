Cosenza-Bari 1-0, Longo: “Squadra distratta, così non si va lontano”

Il tecnico non nasconde la delusione: “Gruppo capace di tutto, ma oggi è mancata l’anima. Nel primo tempo non l’abbiamo vista proprio”.

«Quando vogliono, sanno fare prestazioni eccezionali. Ma oggi no. E questo fa ancora più rabbia». Le parole di Moreno Longo dopo la sconfitta con il Cosenza – la seconda consecutiva – non lasciano spazio a interpretazioni: il tecnico del Bari si è assunto ogni responsabilità per il momento difficile vissuto dalla sua squadra, apparsa spenta e poco determinata.

«Non si tratta di moduli o ruoli, non è un problema di trequartista o di tre punte. È una questione di atteggiamento. Siamo scesi in campo distratti, e nel primo tempo non abbiamo mai vinto una seconda palla» ha ammesso Longo sottolineando come la squadra avversaria abbia dominato nell’intensità e nella concentrazione.

Di fronte a chi gli chiedeva se l’obiettivo playoff fosse ancora realistico, Longo non ha cercato alibi: «Sì, l’obiettivo è lì, ma serve una presa di coscienza. Sento tutta la responsabilità, come sempre. E quando ho parlato di squadra sopravvalutata, mi riferivo a chi dall’esterno ha espresso giudizi esagerati, come che si potesse lottare per la Serie A. Questa è una squadra con pregi e difetti, che sta lottando per il suo obiettivo».

Il tecnico biancorosso ha provato a cambiare volto alla gara già dopo un’ora, effettuando cinque sostituzioni, ma la scossa non è arrivata. «Abbiamo provato a invertire la rotta tra primo e secondo tempo, ma non ci siamo riusciti. È evidente che dovrò trovare soluzioni diverse per reagire, perché le ultime due partite sono segnali forti».

Longo ha poi rivolto lo sguardo alla classifica: il Bari resta comunque in corsa per un posto negli spareggi promozione: «Il campionato resta aperto per tutti. Il Modena ha perso in casa con la Reggiana, il Mantova è caduto, anche il Catanzaro ha rallentato. Ma dobbiamo pensare solo a noi: al nostro stato di forma, alzando il livello delle prestazioni. Non si tratta solo di playoff: si tratta di ritrovare la capacità di vincere».

Non sono mancati riferimenti agli 806 tifosi che hanno seguito il Bari al Marulla: «I tifosi ci hanno incitato fino alla fine e hanno fatto bene a manifestare il loro disappunto. Non è accettabile passare da grandi prestazioni a crolli come quello di oggi. Si può perdere, ma c’è modo e modo».

Infine, l’allenatore non ha escluso l’idea di un ritiro immediato: «Per raggiungere l’obiettivo, sono disponibile a tutto. Faremo tutto ciò che serve perché se questo può servire a ricompattarci, ben venga. Se mi dicessero che camminando a piedi riusciremmo a raggiungere i playoff, lo farei. Sono pronto a tutto».

