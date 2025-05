Cosenza-Bari 1-0: decide Gargiulo, Artistico sbaglia un rigore

Dopo 55 giorni, i calabresi tornano a sorridere. Seconda sconfitta consecutiva per i biancorossi

Il Cosenza torna a sorridere davanti al proprio pubblico dopo 55 giorni (non vinceva dal 7 marzo, 1-0 alla Reggiana) superando di misura il Bari per 1-0 grazie alla rete di Gargiulo al 36’.

La formazione calabrese, concreta e ben organizzata, conquista tre punti fondamentali regalandosi qualche chance per la salvezza, mentre la squadra di Longo incassa il secondo ko consecutivo e vede complicarsi la corsa ai playoff, anche se resta tuttp invariato per le contemporanee sconfitte di Modena e Cesena.

L’avvio del match al Marulla, quasi deserto per la protesta contro il club delle Curve cosentine, è segnato dalla vivacità della squadra di Alvini, vicina al vantaggio già nei primi minuti con un diagonale di Rizzo Pinna fuori di poco. Al 27’, Sgarbi colpisce un palo su cross dello stesso Rizzo Pinna, con un tocco decisivo di Radunovic.

Il vantaggio arriva al 36’: punizione di Rizzo Pinna sulla traversa e tap-in vincente di Gargiulo, che trova l’angolo basso con il sinistro. Dopo la verifica del VAR, il gol viene convalidato.

Il Bari fatica a reagire e viene fischiato dai circa 800 tifosi giunti dalla Puglia.

Nella ripresa, il tecnico Longo tenta la svolta con tre cambi immediati, ma è il Cosenza ad avere l’occasione per il raddoppio: al 57’ Juan viene atterrato da Falletti in area, rigore! Ma dal dischetto Artistico calcia altissimo.

Pochi minuti dopo, occasione clamorosa per il Bari: Favilli colpisce la traversa su assist di Dorval. Al 74’, un nuovo episodio da moviola: inizialmente viene concesso un rigore ai pugliesi per un colpo subito da Favilli, ma il VAR corregge l’assegnazione in punizione dal limite.

Nel finale, Radunovic si supera su Ricci e poi ancora su Artistico, impedendo il possibile 2-0.

L’incontro si chiude dopo sei minuti di recupero con la vittoria del Cosenza, che rilancia le proprie ambizioni di permanenza in Serie B, mentre il Bari deve fare i conti con una crisi di risultati che complica la rincorsa agli spareggi promozione.

LA CRONACA

90’+7’ Finisce qui. Il Cosenza torna a vincere grazie a una rete di Gargiulo e prova a rilanciare le chance salvezza. Seconda sconfitta di fila per il Bari, che complica il cammino verso i playoff.

90’+6’ ammonito 🟨 Ricciardi per gioco falloso.

90’+4’ BARI: ammonito 🟨 Favilli per proteste. Era diffidato, non ci sarà al San Nicola con il Pisa.

90+3’ COSENZA: giornata no per Artistico. Si presenta ancora una volta a tu per tu con Radunovic, che gli chiude lo specchio della porta evitando il 2-0.

90’ Sei minuti di recupero.

89’ COSENZA: Ricci sfrutta un errore di Simic, ma sulla sua conclusione Radunovic è superlativo.

85’ SOSTITUZIONE COSENZA: Venturi per Dalle Mura.

83’ BARI: sul corner di Bellomo, svetta di testa il solito Favilli che non inquadra la porta.

83’ BARI: dopo una mischia in area, conclusione di Favilli, deviata in angolo.

76’ BARI: RIGORE ANNULLATO: dopo il check al Var, Grezzini annulla il penalty assegnando la punizione dal limite.

75’ COSENZA: ammonito 🟨 Dalle Mura per proteste.

74’ CALCIO DI RIGORE PER IL BARI: Favilli colpito in faccia in area.

73’ SOSTITUZIONE COSENZA: triplo cambio per Alvini, che richiama Rizzo Pinna, Florenzi e Cimino rimpiazzandoli con Mazzocchi, l’ex Kourfalidis e Ricciardi.

72’ COSENZA: i calabresi sfiorano il 2-0 con Juan. Servito largo da Ricci, il sinistro in area non centra il bersaglio.

69’ SOSTITUZIONE BARI: esaurisce i cambi Longo. Pereiro per Favasuli.

63’ BARI: reagisce subito la squadra di Longo: su assist di Dorval, Favilli in scivolata, nel cuore dell’area, centra la traversa.

59’ SOSTITUZIONE BARI: fuori uno spento Falletti, Bellomo al suo posto.

58’ RIGORE SBAGLIATO: dal dischetto, Artistico sciupa tutto mandando altissimo.

57’ RIGORE COSENZA: Falletti stende in area Juan e Crezzini indica il rigore.

52’ SOSTITUZIONE COSENZA: Artistico prende il posto di Zilli.

46’ SOSTITUZIONE BARI: Subito tre cambi: Favilli, Bonfanti e Benali per Lasagna, Maggiore e Maiello.

46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

45’+1’ Si chiude la prima frazione con il Cosenza meritatamente in vantaggio grazie alla rete di Gargiulo al 36’. Bari moscio, poco incisivo e fischiato dagli oltre 800 tifosi presenti al Marulla.

45’ Un minuto di recupero.

36’ GOL COSENZA: ⚽️ GARGIULO! Una punizione dalla distanza di Rizzo Pinna sbatte sulla traversa, sulla ribattuta si avventa Gargiulo che batte Radunovic con un sinistro chirurgico di Gargiulo. Dopo un check al Var, la rete viene confermata: calabresi avanti.

35’ BARI: ammonito 🟨 Maggiore per gioco falloso. Non è tra i diffidati.

33’ COSENZA: ammonito 🟨 Ricci per gioco falloso. Diffidato, salterà la prossima sfida con il Sudtirol.

27’ COSENZA: brivido per il Bari. Rizzo Pinna semina il panico sulla sinistra, arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone per la testa di Sgarbi che centra in pieno il palo. Radunovic ci ha messo del suo con un tocco decisivo.

23’ BARI: imbucata di Falletti in area per Maggiore, conclusione troppo debole per impensierire Micai, che blocca.

22’ COSENZA: mancino improvviso di Gargiulo dalla distanza, Radunovic si oppone alla grande.

10’ BARI: Lella ci prova da posizione centrale, murato dalla difesa calabrese.

5’ BARI: risponde subito la squadra di Longo con un sinistro al volo di Dorval all’interno dell’area: alto.

3’ COSENZA: padroni di casa a centimetri dal vantaggio. Disattenzione difensiva del Bari, Rizzo Pinna ruba palla sulla trequarti e dal limite lascia partire un diagonale che non inquadra la porta di un soffio.

1’ Il Marulla è praticamente vuoto. Le Curve Nord e Sud del tifo cosentino hanno deciso di disertare in segno di protesta nei confronti del club. Al contrario, sold out il settore ospiti: sono 806 i tifosi del Bari.

1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

COSENZA-BARI 1-0 (ore 15.00)

RETI: 36’ Gargiulo (C).

COSENZA (3-4-1-2): Micai sv, Cimino 6 (73’ Ricciardi 6), Gargiulo 7, Dalle Mura 6,5 (85’ Venturi sv), Rizzo Pinna 7 (73’ Mazzocchi 6), Zilli 5,5 (52’ Artistico 5), Juan 6, Sgarbi 6, Ricci 6,5, Florenzi 5,5 (73’ Kourfalidis sv), Hristov 6. Panchina: Vettorel, Lima, Fumagalli, D’Orazio, Caporale, Cruz, Ciervo. All. Alvini 7.

BARI (3-5-2): Radunovic 7, Pucino 5,5, Simic 5, Mantovani 5,5, Favasuli 5,5 (69’ Pereiro 5,5), Lella 5,5, Maiello 5 (46’ Benali 6), Maggiore 5 (46’ Bonfanti 5,5), Dorval 6,5, Falletti 4,5 (59’ Bellomo 6), Lasagna 5 (46’ Favilli 6,5). Panchina: Pissardo, Maita, Oliveri, Novakovich, Tripaldelli, Vicari, Obaretin. All. Longo 5.

ARBITRO: Valerio Crezzini 6,5 (Siena). Assistenti: Luigi Rossi (Rovigo) e Vincenzo Pedone (Reggio Calabria). Quarto ufficiale: Stefano Striamo (Salerno). VAR: Niccolò Baroni (Firenze)l AVAR: Gianluca Manganiello (Pinerolo).

AMMONITI: Ricci, Dalle Mura, Ricciardi (C); Maggiore, Favilli (B).

NOTE: recuperi 1’/6’. Angoli 2-3. Al 58’ Artistico fallisce un calcio di rigore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author