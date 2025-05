🔴 Diretta, Cosenza-Bari 0-0: primo tempo

23’ BARI: imbucata di Falletti in area per Maggiore, conclusione troppo debole per impensierire Micai, che blocca.

22’ COSENZA: mancino improvviso di Gargiulo dalla distanza, Radunovic si oppone alla grande.

10’ BARI: Lella ci prova da posizione centrale, murato dalla difesa calabrese.

5’ BARI: risponde subito la squadra di Longo con un sinistro al volo di Dorval all’interno dell’area: alto.

3’ COSENZA: padroni di casa a centimetri dal vantaggio. Disattenzione difensiva del Bari, Rizzo Pinna ruba palla sulla trequarti e dal limite lascia partire un diagonale che non inquadra la porta di un soffio.

1’ Il Marulla è praticamente vuoto. Le Curve Nord e Sud del tifo cosentino hanno deciso di disertare in segno di protesta nei confronti del club. Al contrario, sold out il settore ospiti: sono 806 i tifosi del Bari.

1’ Partiti.

âž• PRIMO TEMPO âž•

COSENZA-BARI 0-0 (ore 15.00)

COSENZA (3-4-1-2): Micai, Cimino, Gargiulo, Dalle Mure, Rizzo Pinna, Zilli, Kouan, Sgarbi, Ricci, Florenzi (c), Hristov. Panchina: Vettorel, Lima, Artistico, Fumagalli, D’Orazio, Ricciardi, Caporale, Cruz, Ciervo, Venturi, Mazzocchi, Kourfalidis. All. Alvini.

BARI (3-5-2): Radunovic, Pucino (c), Simic, Mantovani, Favasuli, Lella, Maiello, Maggiore, Dorval, Falletti, Lasagna. Panchina: Pissardo, Maita, Oliveri, Benali, Novakovich, Bellomo, Bonfanti, Tripaldelli, Pereiro, Vicari, Obaretin, Favilli. All. Longo.

ARBITRO: Valerio Crezzini (Siena). Assistenti: Luigi Rossi (Rovigo) e Vincenzo Pedone (Reggio Calabria). Quarto ufficiale: Stefano Striamo (Salerno). VAR: Niccolò Baroni (Firenze)l AVAR Gianluca Manganiello (Pinerolo).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author