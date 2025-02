Cosa chiedono gli studenti di UniSalento al nuovo Rettore

Lecce – L’era Fabio Pollice in qualità di Rettore e guida dell’Università del Salento sta per finire, a contendersi il ruolo di Magnifico è corsa a due tra il direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche il professor Luigi Melica e l’attuale prorettrice la professoressa Maria Antonietta Aiello. Abbiamo quindi chiesto agli studenti cosa chiederebbero al futuro Rettore. La richiesta è quindi di infrastrutture per garantire il diritto allo studio e attenzione verso quegli studenti pendolari costretti a lunghi spostamenti.

