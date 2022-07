Ormai non ci sono più dubbi in merito: il Lecce vuole strappare alla Spal ed alla concorrenza Federico Di Francesco. L’ala classe ’94 è un’esplicita richiesta di mister Baroni, che con l’attaccante toscano completerebbe il proprio tridente (al netto del possibile addio di Di Mariano). La strategia per arrivare all’ex, tra le altre, di Bologna, Pescara e Sassuolo è stata già tracciata da Pantaleo Corvino, che stando a quanto emerso nelle ultime ore avrebbe scelto la pedina da mettere sul piatto come contropartita tecnica. Il Lecce è infatti pronto a sacrificare Zan Majer, pur di arrivare a Di Francesco. Il trasferimento del centrocampista sloveno addolcirebbe il prezzo del cartellino dell’attaccante, su cui però resta vigile anche l’Empoli. Assodata la proposta dei salentini, resta ora da capire quale sarà il conguaglio economico richiesto dalla società estense.

Da considerare con altrettanta importanza anche la volontà dei due calciatori, che però difficilmente si impunteranno contro la buona riuscita dell’operazione. Majer è comunque in uscita dai giallorossi, che nelle ultime ore hanno intanto formalizzato la cessione di Simic all’Ascoli. È stato inoltre risolto il contratto del classe 2001 Mattia Felici, che ora cercherà una nuova squadra da svincolato. L’imminente futuro potrebbe vedere protagonisti in Serie B anche altri calciatori attualmente in forza al Lecce. Fra questi spiccano non solo i già menzionati Di Mariano e Majer, ma anche Listkowski, Bjorkengren, Gallo e Calabresi, con quest’ultimo che avrebbe già rispedito al mittente ogni proposta, desideroso di restare in giallorosso. In altre parole, prima di chiudere nuovi innesti, bisognerà sfoltire la rosa.