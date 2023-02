LECCE – Il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, commenta le scelte fatte nella sessione invernale del calciomercato, evidenziando che “Non ci siamo privati di nessun protagonista, che ha realizzato in media 1 punto a partita, abbiamo mantenuto il meglio. Abbia voluto dare fiducia ad una squadra che ha fatto 20 punti in 20 partite. Chi voleva andar via e ne ha fatto richiesta a tempo debito l’abbiamo accontentato. Su certe criticità abbiamo lavorato, ci siamo sforzati di fare del nostro meglio, tenendo conto della nostra realtà e di quello che offriva il mercato”.

