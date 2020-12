Cortocircuito: Incendio e fumo, paura in ospedale

Un corto circuito alla base dell’incendio avvenuto nel pomeriggio di domenica 27 dicembre all’interno dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto. Le fiamme si sono sviluppate da un frigorifero al piano rialzato, tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo, l’incendio non ha provocato gravi conseguenze e non ci sono stati feriti, solo tanto fumo, per evitare che si propagarsi nel nosocomio è stato utilizzato un “moto ventilatore”. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia di Stato.