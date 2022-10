ORIA – Un corto circuito dell’impianto elettrico ha provocato l’incendio che, all’alba di sabato mattina, ha interessato il ristorante Fuori Porta, storica attività nel centro storico di Oria. Nessun atto doloso, quanto, sembrerebbe, un banale ma fatale avaria dell’impianto, causa dell’innesco delle fiamme capaci di distruggere suppellettili, arredi e attrezzature.

Sul posto, vigili del fuoco e carabinieri, giunti insieme ai proprietari che, anche per evitare notizie fuorvianti, hanno voluto chiarire quanto accaduto sui social.

Ristorante in fiamme, il post dei titolari

“Come giusto che sia – scrive su Facebook Salvatore De Taranto in allegato alle foto che testimoniano i danni – con tanto coraggio dovremmo essere noi i primi a dare notizia sull’accaduto, in quanto le notizie possano essere deviate in situazioni poco piacevoli visto la notorietà dell’attività ventennale. Il Fuori Porta questa mattina è stato trovato completamente bruciato: come da diagnosi dei carabinieri di Oria e i vigili del fuoco la linea elettrica 380v è andata in corto incendiando tutto. Siamo scioccati e messi in ginocchio ma speriamo di ritrovare il cammino quanto prima. Per ora comunichiamo ufficialmente che il ristornate rimarrà chiuso a data da destinarsi”