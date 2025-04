Corteo Storico San Nicola, al via i provini

BARI – Mancano poco più di venti giorni alle celebrazioni per la festa patronale del capoluogo pugliese e i baresi sono pronti a prendere parte alla manifestazione simbolo di questa tre giorni di maggio. Il Corteo Storico di San Nicola – la kermesse che rievoca la traslazione delle ossa del Santo di Myra del 1087 da parte dei 62 mariani – da sempre dà inizio alla festa per antonomasia di Bari e, come da tradizione, sono iniziate le selezioni per i figuranti che prenderanno parte alla manifestazione quest’anno organizzata dall’Ati Corteo storico San Nicola, costituita da gruppo Ideazione srl e Cube spa vincitrice del bando comunale.

Alla regia, per la prima volta in assoluto, il regista e attore barese Gianni Ciardo che ha partecipato ai primi incontri con gli aspiranti attori. i provini arriveranno in questi giorni in tutti i cinque municipi “così da creare – spiegano in una nota gli organizzatori – una vera e propria equa distribuzione dei figuranti per zona cittadina di provenienza”

