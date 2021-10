MESGNE- Anche la Proloco di Mesagne partecipa alla giornata nazionale del Folklore e delle tradizioni popolari nella città di Lecce che si svolge oggi, 30 ottobre 2021. La rassegna dei Cortei storici delle Pro Loco di Puglia, che viene celebrata in tutt’Italia, è stata istituita nel 2019 con direttiva del presidente del Consiglio, per divulgare il tema della cultura popolare e sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza delle tradizioni locali, esaltandone la storia e gli usi come patrimonio identitario delle comunità.

La partecipazione, alla IV edizione della rassegna, con il corteo storico de la “Cavalcata dei re Magi” la proloco di Mesagne ha voluto coinvolgere l’istituto tecnico commerciale “E. Ferdinando” di Mesagne. La partecipazione dei ragazzi è stata possibile grazie alla collaborazione del dirigente scolastico Mario Palmisano Romano che ha accolto l’invito della proloco quale primo sostenitore dell’opportunità di approfondire le conoscenze che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica e che si realizzi un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile.

Il progetto di collaborazione finalizzato anche a trovare delle similitudini tra l’epoca di allora, l’anno zero, e i giorni d’oggi. Sono stati individuati diversi simbolismi alle quali è stata data una chiave di lettura.

I simboli dei Re Magi per la Proloco di Mesagne

Gli oggetti portati dai Re Magi oggi hanno un diverso significato:

L’ Incenso , simbolo di purezza, è il profumo che ancora adesso si utilizza in oriente per purificare l’aria. Oggi deve essere un’attenta riflessione per fare tutto ciò che possiamo per eliminare l’inquinamento.

, simbolo di purezza, è il profumo che ancora adesso si utilizza in oriente per purificare l’aria. Oggi deve essere un’attenta riflessione per fare tutto ciò che possiamo per eliminare l’inquinamento. L’ Oro da sempre rappresenta il potere. Quel potere economico che deve servire ad alleviare anche le differenze tra i popoli del terzo mondo.

da sempre rappresenta il potere. Quel potere economico che deve servire ad alleviare anche le differenze tra i popoli del terzo mondo. La Mirra, significato simbolico della cura, veniva utilizzata per imbalsamare le salme o per curare le ferite. Il rispetto e la salvaguardia della salute globale deve essere la priorità per tutta l’umanità.

I tre Re Magi, quindi, provenienti da tre etnie diverse, hanno un’accezione positiva: mandano un messaggio di speranza, possono convivere diverse religioni e culture, eliminare le discriminazioni e vivere in modo pacifico.

Ma nello stesso tempo il corteo storico fa riflettere su un’altra figura rilevante, Re Erode. Un eroe di operosità e tenacia ma anche un genio di crudeltà e brutalità. Rappresenta senza ombra di dubbio i lati positivi e negativi dell’indole umana. La tenacia e perseveranza dei Re Magi deve vincere il genio crudele di Erode.

La Proloco da sempre si impegna nel territorio a promuovere messaggi di positività, e quest’anno si arricchisce della collaborazione con la quinta A turistico dell’Istituto tecnico commerciale Epifanio Ferdinando. La manifestazione è promossa da Unpli Puglia con il sostegno del consiglio regionale Puglia e il patrocinio del comune di Lecce