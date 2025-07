Corso Umberto: perforato tubo del gas, stabile evacuato

TARANTO: Un’operazione in corso per la posa di un viadotto per cavi in corso Umberto, a Taranto, ha causato la perforazione di un tubo del gas. La macchina utilizzata per tranciare ha forato il tubo, provocando una fuga di gas.

Immediata l’evacuazione dello stabile all’angolo con via Nitti. Tra gli abitanti allontanati, una persona con disabilità è stata fatta salire su un’ambulanza.

Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia locale che ha deviato il traffico su via Cavalletto.

La situazione è sotto controllo, ma la zona resta interdetta fino a cessata emergenza.

