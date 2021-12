MESAGNE- Si chiama “Le parole che non ti ho detto” il laboratorio sperimentale che si terrà sabato 18, domenica 19 e giovedì 23 dicembre presso il caffè letterario sito all’interno del Castello Svevo di Mesagne, l’aps Cabiria, col patrocinio dell’assessorato ai servizi sociali dell’area XI Servizi sociali e pubblica istruzione del comune di Mesagne.

Gli appuntamenti del laboratorio sperimentale gratuito di scrittura sono riservati ai primi 10 ragazzi tra 14 ai 17 anni che si prenoteranno. Il laboratorio, che diventa quasi un esperimento sociale e di libertà di espressione, è tenuto da Anna Rita Pinto, sceneggiatrice, regista e fondatrice dell’Accademia di cinema e scrittura creativa Cine Script, realtà nata a Roma e che da 10 anni è presente in Puglia con sede a Mesagne.

A conclusione di questo laboratorio full immersion, mercoledì 29 dicembre alle 18, alcuni attori metteranno in scena un reading in cui interpreteranno i monologhi prodotti dai partecipanti che potranno anche scegliere di rimanere anonimi. Ingresso gratuito con green pass aperto a tutti.

La nascita del progetto “Le parole che non ti ho detto”

L’idea nasce dall’ esperienza che Anna Rita Pinto ha avuto nei suoi laboratori, spesso con ragazzi proprio di questa età, dove ha notato che una delle peculiarità che contraddistingue il mondo degli adolescenti è una certa forma di protesta verso il mondo adulto, un po’ come dire “diventare adulti fa schifo”, con la conseguente chiusura verso le istituzioni, i genitori, i nonni, i fratelli maggiori o gli insegnanti, ai quali non confidano i loro dubbi, le loro fragilità, le loro paure ma anche i loro desideri “tanto loro non capirebbero”.

Ed è così che molti genitori tentano invano di capire i tormenti di quella figlia o figlio sconosciuto che gli dorme nella stanza accanto; lo stesso vale per molti insegnanti pur vedendo i ragazzi tutti i giorni.

“La transizione, il passaggio, la scoperta, sono i pilastri portanti che, in diverse salse e in tutte le varianti che ne conseguono, troviamo più o meno nella vita di ogni giovane che si rispetti – dice l’ideatrice del progetto Anna Rita Pinto – e se a qualcuno mancasse ancora qualcosa del mondo adolescenziale eccolo: la scoperta della malinconia e dell’apparente inutilità della vita o perlomeno del tentativo di scoprirne il senso. Cambiano le generazioni, dunque, ma l’adolescenza – noi ragazzi di ieri dovremmo ricordarlo bene – rimane un mondo a sé, dove i ragazzi stanno da una parte e gli adulti e le istituzioni dall’altra e dove guadare il fiume che separa i due mondi diventa, per entrambi, un ostacolo insidioso e talvolta insormontabile”.

Il bonus al termine del laboratorio

Alla fine del progetto agli allievi verrà consegnato un attestato di partecipazione e per incentivare l’arte della scrittura verrà riservato loro un cadeau consistente in una Gift Card del valore di 50 che gli stessi potranno utilizzare come bonus sconto qualora decidessero di prendere parte alla sessione di febbraio dei corsi di scrittura creativa tenuti da Cine Script.

Per info e prenotazioni

Info e prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 327 4237720 con nome, cognome, età, e-mail. Previa disponibilità di posti, ai prenotati verrà inviato un messaggio di conferma.