MESAGNE- Si svolgerà giovedì 28 ottobre alle 19 in modalità on line e sabato 30 alle 16.30 in presenza, presso Lab Creation, in via Lucantonio Resta, 15 a Mesagne (Brindisi), un open day organizzato dall’Accademia di cinema e scrittura creativa Cine Script per presentare i corsi dell’anno 2021-22 che prenderanno il via a novembre.

A seguire avrà luogo un laboratorio gratuito di scrittura creativa condotto da Anna Rita Pinto, a tema “storie di misteri e premonizioni”, dove verranno svelati alcuni trucchi del mestiere che i partecipanti di qualunque età potranno sperimentare in diretta nella scrittura di un racconto breve. Per partecipare basterà prenotarsi via WhatsApp al numero 327 4237720 indicando nome, cognome, città e data del laboratorio a cui si intende partecipare (se in presenza o on line).

Info: mail: ufficiostampa@cinescript.it / web: www.cinescript.it