Corsano tra i vincitori del bando “Sport e Periferie”: le parole del Sindaco

C’è anche il comune di Corsano tra i vincitori del bando “Sport e Periferie” indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un finanziamento di 674 mila euro.

Il comune salentino si è collocato alla decima posizione a livello nazionale con un progetto ambizioso, che consentirà la completa riqualificazione del campo sportivo comunale e la predisposizione del manto in erba sintetica.

Il progetto, predisposto dall’ente comunale lo scorso maggio e presentato al bando nazionale per gli interventi destinati agli impianti sportivi, prevede il rifacimento del terreno di giuoco in erbetta sintetica, con annesso sistema di irrigazione e recupero acque piovane; l’efficientamento energetico dell’intera struttura tra illuminazione a led ed impianti per gli spogliatoi, e l’ampliamento delle tribune.

“Questo importante obiettivo raggiunto da parte dell’amministrazione comunale – commenta l’assessore allo Sport Fabrizio Chiarello – ripaga degli sforzi profusi attraverso un lavoro tecnico silenzioso e concreto. Il finanziamento nazionale corona i sogni delle associazioni sportive che fruiscono della struttura comunale e dei tanti ragazzi che finalmente potranno allenarsi e giocare su un campo da gioco all’avanguardia. I tanti sportivi del sud Salento potranno avere una struttura all’altezza delle proprie aspettative”.

Lo stanziamento economico completa un quadro di interventi che nel corso degli ultimi anni ha visto una attenzione particolare da parte dell’amministrazione comunale per le strutture sportive. Basti pensare alla realizzazione della pista di atletica, al completamento della palestra della scuola primaria e alla riqualificazione interna del circolo tennis.

«Questo progetto rappresenta un passo significativo per il miglioramento delle strutture sportive del nostro comune e per la promozione dello sport – dichiara il sindaco di Corsano Francesco Caracciolo -. Il finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il frutto di un lavoro di squadra da parte dell’amministrazione comunale e dell’ufficio tecnico, che in tempi record ha permesso di essere tra i primi in Italia a partecipare al bando “Sport e Periferie”».

E aggiunge: «Tagliare questo traguardo vuol dire dare concretezza alle richieste della associazioni che quotidianamente, da anni, si impegnano per educare i ragazzi ai valori dello sport. Da oggi proseguiremo il nostro impegno per porre in essere tutte le procedure per trasformare questo finanziamento in opere e realizzazioni».

