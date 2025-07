Corsano, “Scommettiamo?”: confronto pubblico su gioco d’azzardo e salute

Un confronto pubblico con talk, approfondimenti e tavoli di discussione sui temi di salute, ludopatia gioco d’azzardo: si è tenuto nelle scorse ore in piazza Umberto I a Corsano e ha visto la partecipazione di cittadini, istituzioni e associazioni locali.

Un’iniziativa organizzata per promuovere una riflessione collettiva sulle dipendenze da comportamenti, come quello del gioco d’azzardo, e sensibilizzare sulle cause, l’impatto negativo sulla salute e sulle scelte quotidiane e le possibili soluzioni al problema.

La serata si inserisce in un progetto più ampio, dal titolo “Come stai?”, che vede l’Unione dei Comuni Terra di Leuca, unitamente alle associazioni del territorio, portare in piazza attraverso talk, confronti pubblici ed eventi tematiche serie e delicate collegate a salute e benessere. Ludopatia, empowerment femminile, disabilità e inclusione, senilità e Alzheimer: sono questi alcuni dei temi affrontati negli appuntamenti passati e in quelli che verranno. I prossimi si terranno a Gagliano del Capo il 20 settembre, ad Alessano il 30 dello stesso mese e a Tricase il 17 ottobre.

