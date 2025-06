Corsano, presentata la giunta del neo sindaco Caracciolo

Presentata a Corsano la giunta del neo sindaco Caracciolo

Mercoledì 11 giugno si è tenuta a Corsano la prima seduta del Consiglio comunale, durante la quale si è insediata la nuova Amministrazione corsanese guidata dal sindaco Francesco Caracciolo, eletto con 2150 preferenze, pari al 63,67% dei votanti.

Nel corso della seduta, dopo il giuramento, il Sindaco ha dato comunicazione dell’esecutivo cittadino così composto: Cosimo Bello, vicesindaco con delega alla tutela, valorizzazione e recupero ambientale; Enza De Francesco, assessore con deleghe ai servizi sociali, ambito di zona, istruzione e politiche educative; a Paola Orlando le deleghe della cultura e pari opportunità, mentre a Fabrizio Chiarello quelle di urbanistica, attività produttive e sport.

Il Sindaco ha tenuto per sé le deleghe ai lavori pubblici e al bilancio.

Il quadro istituzionale è stato completato con l’elezione dei componenti delle commissioni e dei rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”.

Il nuovo Consiglio comunale è composto da 8 consiglieri di maggioranza della lista “Corsano Futura”: Edoardo Raona, Luciana Biasco, Biagio De Giorgi, Margherita Mariano, Fabrizio Chiarello Cosimo Bello, Enza De Francesco e Paola Orlando; e dai 4 consiglieri di minoranza della lista “Corsano Insieme”: Pierluigi Ciardo, Biagio Cazzato, Anna Chiara Orlando e Luciana Chiarello.

«I corsanesi si sono espressi in maniera chiara e netta – ha affermato il sindaco Francesco Caracciolo – ed ora è compito di questa maggioranza procedere spedita, portando a conclusione i progetti in itinere e iniziandone di nuovi e ambiziosi, attenendoci al programma elettorale. L’esperienza dei componenti della giunta, unita alla voglia di fare dei consiglieri di maggioranza, ai quali ho conferito apposite deleghe in base alle rispettive sensibilità e inclinazioni, saranno il valore aggiunto della nuova Amministrazione».

Infine ha aggiunto: «Auguro buon lavoro alla mia squadra di assessori e consiglieri, così come il mio augurio va ai consiglieri di minoranza, con l’auspicio che si possa lavorare proficuamente per la crescita della nostra comunità».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author