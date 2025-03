Corsano, notte di fuoco: auto e mezzi incendiati, trovato ordigno inesploso

Una notte di paura a Corsano, dove ignoti hanno dato alle fiamme quattro auto e tre mezzi di movimento terra, tutti riconducibili a un imprenditore locale. Gli episodi si sono verificati intorno alle 3, quando un incendio ha distrutto una Toyota Rav 4, un Fiat Doblò, una Renault Captur e una Jeep Freeland, parcheggiate nei pressi di un’abitazione in via Giovanni Pascoli, sede legale dell’azienda.

A rendere ancora più inquietante l’accaduto, il ritrovamento di un ordigno inesploso, posizionato sulla porta dell’abitazione vicina ai roghi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, e il nucleo artificieri dei carabinieri, chiamato per neutralizzare il pericolo rappresentato dall’esplosivo.

Ma non è finita qui. Sempre nella notte, altri tre mezzi di movimento terra appartenenti alla stessa azienda sono stati incendiati in un cantiere situato lungo la SP88.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili di quella che appare come un’azione premeditata. Non si esclude alcuna pista, compresa quella di un’intimidazione ai danni dell’imprenditore.

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in "Giornalismo di massa" presso l'Università Lum di Roma ed in "Comunicazione politica" presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.