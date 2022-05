MESAGNE- Sono giunti da più comuni della provincia di Brindisi i circa 1000 atleti che nella domenica del 22 maggio, vigilia della giornata nazionale della Legalità, hanno corso in nome delle idee di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Lo starter ha dato il via all’evento podistico in piazza Vittorio Emanuele II alle 9.30 e ha contato 400 atleti tesserati Fidal- Federazione Italiana Atletica Leggera e 400 i non agonistici che si sono divisi tra corsa e camminata ludico motoria.

A gareggiare anche il sindaco di Mesagne Toni Matarrelli, il presidente del consiglio Omar Ture, il sindaco di Francavilla Fontana Antonello De Nuzzo, l’onorevole Gianluca Aresta e il consigliere regionlale Mauro Vizzino, il dirigente Giuseppe Massaro del locale commissariato di Polizia e il capitano Vito Sacchi, comandante della compagnia carabinieri di San Vito dei Normanni.

L’evento podistico organizzato dall’associazione “Atletica Mesagne” ha visto anche la partecipazione dell’Aiga – associazione italiana giovani avvocati; A.N. Dir Giustizia; Anm – Associazione nazionale magistrati di Brindisi; Fai – Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane; associazione nazionale Polizia di Stato; Camera penale di Brindisi “Oronzo Melpignano”; Csi Brindisi; Libera – associazioni, nomi e numeri contro le mafie; Ordine degli avvocati della provincia Brindisi; Ordine dei farmacisti Brindisi.