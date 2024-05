Corruzione, indagato l’ex parlamentare brindisino Antonio Bargone

Antonio Bargone, ex parlamentare e sottosegretario ai Lavori pubblici è indagato per corruzione e turbativa d’asta. L’ipotesi è che abbia ricevuto 64mila euro per aiutare un’impresa nell’ambito di una gara d’appalto indetta da Autostrade per l’Italia, dal valore di 76 milioni di euro. Originario di Brindisi, Bargone, oggi 76enne, era stato eletto in Parlamento per la prima volta nel 1987 con il Pci, poi Pds, fino al 1996. Nei suoi tre mandati da deputato era stato anche componente della Commissione parlamentare Antimafia.

