CorriConversano: seconda edizione ottiene patrocinio Regione Puglia

La CorriConversano, anche nota come Trofeo dei Due Laghi, ha ottenuto il prestigioso patrocinio della Regione Puglia per la sua seconda edizione, in programma il prossimo 9 marzo. Un riconoscimento che premia il lavoro dell’Atletica Conversano, organizzatrice dell’evento, e che dà ulteriore prestigio alla gara inaugurale del Trofeo Terra di Bari 2025.

Nel quartier generale della manifestazione, allestito presso il Palazzo Vescovile in Piazza della Conciliazione, proseguono i preparativi con riunioni logistiche e la composizione dei pacchi gara per tutti gli iscritti. Le iscrizioni per gli atleti agonisti resteranno aperte fino alle 24:00 di giovedì 6 marzo. Anche quest’anno, la gara sarà aperta agli atleti FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), a conferma dell’impegno della società nel promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale.

Atletica Conversano in gara tra Polignano e Taurisano

Nel frattempo, l’Atletica Conversano ha preso parte a due importanti competizioni: la 14ª Corsamare di Polignano e il 7° Trail del Crocifisso a Taurisano. Sul difficile percorso polignanese, caratterizzato da ripide salite e scalinate, ottimi risultati per gli atleti gialloneri, con Mario Daniele che ha conquistato il terzo posto nella categoria SM75. Nel trail di Taurisano, brillano Rino Lorusso e Cosimo Sperti, con quest’ultimo classificatosi quarto nella categoria SM75.

L’attesa ora è tutta per il 9 marzo, quando la CorriConversano accoglierà podisti da tutta la regione per una giornata all’insegna dello sport e dell’inclusione.

