“Corri Conversano”, successo oltre le aspettative per il Trofeo dei Due Laghi

La seconda edizione della “Corri Conversano”, primo Trofeo dei Due Laghi, ha superato ogni aspettativa, registrando quasi 1.200 partecipanti. L’evento, organizzato dall’Atletica Conversano con il patrocinio del Comune di Conversano e della Regione Puglia, è stato riconosciuto dalla Fidal Bari come gara nazionale di livello Bronze, valida anche come prima tappa del Trofeo provinciale “Terra di Bari”.

I vincitori della gara

Sul percorso omologato di 10 km, a trionfare tra gli uomini è stato Jean de Dieu Butoyi (Bitonto Runners), seguito da Martino Carbotti (ASD Amici di Marco) e Michele Insalata (SSD Dynamyk Fitness). Tra le donne, il podio è stato conquistato da Cavaline Nahimana (Bitonto Runners), Silvana Iania (Free Runners Molfetta) e Francesca Pastore (ASD Gioia Running).

Percorso suggestivo tra luoghi simbolo di Conversano

Gli atleti hanno attraversato alcuni dei punti più rappresentativi della città, tra cui Corso Domenico Morea (partenza e arrivo), i laghi di Sassano e San Vito, il monumento del Calvario, la chiesetta di Santa Caterina, Piazza Castello e la Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Atletica Conversano protagonista

Ottime le prestazioni dei padroni di casa dell’Atletica Conversano, con Giovanni Manco (terzo nella categoria SM70) e Domenico Trovisi (primo tra i tesserati FISPES). Successo anche per il coach Vito Sardella, vincitore della categoria SM50. Nella SM85, primo posto per il conversanese Francesco Lorusso (AS Podistica Taranto). Nella classifica delle società, il primato è andato all’Atletica Castellana, che ha schierato ben 40 iscritti.

L’entusiasmo dell’organizzazione

Massima soddisfazione per Maria Teresa Satalino, presidente dell’Atletica Conversano: “Questo grande successo è stato una piacevolissima sorpresa. Sono orgogliosa del lavoro svolto da tutti i soci e ringrazio gli atleti e le società che hanno reso possibile questo evento in uno scenario spettacolare come Conversano”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author