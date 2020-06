Condividi

Zero contagi e zero decessi per il secondo giorno consecutivo in Puglia. E' la prima volta che accade. Oggi sono stati processati 1.546 tamponi, dall'inizio dell'emergenza invece sono stati effettuati 174.968 test. Sono 3842 i pazienti guariti, 543 quelli deceduti e 27 quelli ancora ricoverati negli ospedali ma nessuno in terapia intensiva. I pugliesi in isolamento domiciliare sono 119, attualmente sono 146 i casi positivi.