Tornerà in Italia con un volo che partirà da Orlando domenica e atterrerà direttamente a Roma Piera Lionetti, la 27enne Barlettana impiegata in una società che si occupa di ristorazione nei parchi Disney in Florida. La storia, raccontata anche attraverso la nostra emittente, ha avuto un lieto fine. Piera, come tanti altri italiani, si imbarcherà su un aereo che dagli Usa giungerà in Italia con un volo della compagnia Neos e lunedì potrà riabbracciare i suoi cari.