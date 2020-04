Coronavirus | Turco, nessuna penalizzazione per il Sud

Condividi

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio MarioTurco con delega alla programmazione economica getta acqua sul fuoco delle polemiche. Le illazioni scaturite dalla bozza di un documento che doveva rimanere riservato, poi diventato di dominio pubblico, penalizzerebbe ancora una volta il sud. “L'Italia e la risposta al Covid 19" è il documento elaborato e che in prima battuta sospenderebbe un articolo della legge, la numero 18 del 27 febbraio 2017, che impone allo Stato di destinare il 34 per cento delle risorse ordinarie al Mezzogiorno. Una bozza propedeutica, frutto di proposte preesistenti non definitive. Il documento - replica Turco - non e' stata ancora sottoposta al vaglio dell'autorita' politica. Ma le soluzioni alla crisi economica connessa al coronavirus non vanno ricercate modificando le norme a tutela del Mezzogiorno d'Italia. Cosi' come - aggiunge il sopttosegretario - e' inopportuno creare contrapposizioni all'interno del Paese. Ecco perche' – chiarisce Turco - e' impensabile sospendere la clausola che destina il 34% delle risorse dei Fondi Ordinari per la spesa in conto capitale al Sud, cosi' come il criterio di ripartizione dei fondi Fsc.