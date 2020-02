Coronavirus | Trema la serie C: positivo un calciatore della Pianese

Condividi

Arriva il primo caso di Coronavirus per un calciatore professionistico che milita nelle fila della Pianese (girone A). Il calciatore, domenica scorsa non aveva giocato con la sua squadra dopo aver accusato febbre e malessere prima della partita. I medici hanno così deciso di effettuare il test per il Coronavirus e in piena notte è arrivata la notizia dell'esito positivo e all'alba un'ambulanza lo ha prelevato per portarlo nel reparto malattie infettive delle Scotte di Siena. Tutta la squadra sarebbe ora in "quarantena".

Nella giornata di ieri era uscita la notizia della volontà della Pianese di cambiare guida tecnica, con Marco Masi prossimo all'esonero. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, la dirigenza del club toscano avrebbe deciso di prendersi ancora qualche ora di tempo, mettendo tutto in stand by. In realtà il nuovo allenatore avrebbe dovuto raggiungere in mattinata il centro toscano, ma dopo la notizia della positività del tesserato tutto è rigorosamente fermo.