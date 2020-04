Coronavirus | Tablet e smartphone per pazienti policlinico Bari

Condividi

Tablet e smartphone per comunicare con i parenti: le dotazioni sono messe a disposizione dei pazienti covid del Policlinico di Bari. Alla terapia intensiva sono stati forniti dall'azienda dei dispositivi mobili dotati di videocamera e con connessione web; al pronto soccorso invece e' stato donato un tablet per i colloqui telematici da un'azienda di Grumo Appula. In Terapia intensiva, in particolare, quando il paziente e' sveglio e viene estubato i medici provvedono a metterlo in contatto con i parenti o attraverso una videochiamata o con messaggi audio e video inviati dai familiari e viceversa