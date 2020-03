Coronavirus | Secondo presunto caso nel Leccese

Condividi

Secondo presunto caso di coronavirus nel Salento. Si aggiorna così il numero pugliese dei contagiati che raggiungerebbe le 15 unità. A essere infetto un anestesista di Copertino che lavora nell’ospedale “San Giuseppe da Copertino”.

Il primo esame del tampone è stato fatto nel Laboratorio di microbiologia del Vito Fazzi di Lecce e ora il campione sarà analizzato nuovamente al Policlinico di Bari, come prevede il protocollo sanitario previsto. Le sale operatorie dell’ospedale sono chiuse per la sanificazione. Medici e infermieri della sala operatoria di Copertino sono stati messi in quarantena.

Un caso, questo di Copertino, che ha destato grande preoccupazione tra i sanitari dell’ospedale, ma che preoccupa anche per il fatto che, stando alle prime ricostruzioni, il medico non rientra tra coloro che hanno avuto contatti stretti con il caso 1 del Salento, un 58enne di Aradeo, le cui moglie e figlia - già in isolamento da qualche giorno - sono risultate positive al test.