Coronavirus | Salgono a 56 i contagiati in Puglia: il bollettino odierno

Condividi



Salgono a 56 i casi di infezione da Coronavirus nella Regione Puglia, con un incremento di 12 nuovi casi rispetto alla giornata di ieri. Lo ha comunicato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nel consueto bollettino odierno. Sono stati effetuati 77 tamponi, 65 sono risultati negativi e 12 positivi. I casi positivi sono suddivisi in: 6 in provincia di Bari, 2 nel brindisino e 4 in provincia di Foggia. I decessi collegati all'infezione Coronavirus rimangono tre, legati esclusivamente all'area foggiana.