Coronavirus | Ricoverata moglie del primo paziente positivo di Torricella

Dopo l’isolamento nella propria abitazione, non presentando inizialmente sintomi del contagio da Coronavirus, si sarebbero improvvisamente aggravate le condizioni di salute della moglie del 43enne di Torricella, rientrato da Codogno il 24 febbraio scorso, primo paziente risultato positivo al Covid-19 in Puglia. L’uomo, le cui condizioni sono in netto miglioramento, era stato ricoverato nel reparto Malattie infettive dell'ospedale Moscati di Taranto. Sua moglie, risultata positiva al test del Coronavirus ma inizialmente asintomatica, sarebbe stata ricoverata con urgenza nel reparto di rianimazione del nosocomio tarantino a causa di una insufficienza respiratoria intervenuta per patologie pregresse probabilmente aggravate dal virus.