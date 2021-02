Coronavirus | Puglia Zona Gialla? Fitto: “qualcuno dà i numeri. Sbagliati”

“La Puglia poteva o no essere in zona GIALLA se il numero dei posti letto di terapia intensiva fosse stato dato o registrato correttamente?”

Se lo chiede l’Europarlamentare di Fratelli d’Italia Raffaele Fitto.

“Qui in ballo ci sono i mancati guadagni di una categoria che è già in ginocchio e che oggi avrebbe potuto riaprire fino alle 18: vale a dire che ci sono ristoranti che avrebbero potuto lavorare a pranzo, bar che avrebbero potuto servire un caffè al banco, operatori della ristorazione che sarebbero potuti tornare al lavoro. Tutto questo non accade e potrebbe non accadere per un’altra settimana perché qualcuno ha sbagliato a dare o registrare posti letti di terapia intensiva attivati nella provincia BAT, per cui la percentuale calcolata ha sforato il parametro, facendo rimanere la Puglia in zona Arancione. Non so se è chiara la gravità di quanto è successo, qui non si tratta solo di mettere una pezza a colori (Gialla o Arancione) che sia, si tratta di giocare con la vita delle persone. Mai vista tanta improvvisazione!”