Coronavirus | Puglia in zona bianca da lunedì? Ore decisive

Sono ore decisive per la Puglia che da lunedì potrebbe passare in zona bianca insieme a Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e provincia autonoma di Trento. Il tutto dipenderà dall’analisi dei dati e in particolar modo dall’incidenza dei contagi settimanali che per le altre regioni è inferiore al numero di 50 contagi settimanali per 100mila abitanti, la puglia si attesta esattamente sulla cifra di 50, se i calcoli registreranno un numero inferiore questo potrebbe bastare per abbandonare la zona gialla.

Passare in zona bianca significa dire addio al coprifuoco, far riaprire sale gioco, centri sociali e culturali, nessun limite per ristoranti e bar all’aperto. Potranno9 riaprire piscine al coperto, centri benessere e termali, fiere e sagre, convegni e congressi.

Resta comunque l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e il mantenimento del distanziamento.

La giornata di venerdì, come sempre, sarà decisiva con la cabina di regia e il Report dell’Istituto Superiore di Sanità, per poi arrivare alla firma del ministro Speranza.