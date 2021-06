Coronavirus | Puglia da lunedì in zona bianca. Lopalco: “Non perdere di vista comportamenti virtuosi”

La Puglia torna in zona bianca. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza: “Emilia Romagna , Lazio, Piemonte, Puglia, Lombardia e PA Trento andranno in zona bianca, firmerò un’ordinanza. Siamo nella direzione giusta e nel verso giusto. Abbiamo ormai incidenza di 26 casi e ciò ci colloca come secondo miglior paese dell’Ue” ha detto alla conferenza stampa di aggiornamento sulla campagna vaccinale.

“L’annunciato ingresso della Puglia in zona bianca non deve far perdere di vista i comportamenti virtuosi da tenere, come indossare la mascherina, mantenere il distanziamento sociale e l’igiene delle mani. Il vaccino farà da argine a nuove fiammate della pandemia, ma il virus continua a circolare e occorre ancora fare attenzione per non vanificare gli sforzi fatti” – ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, commentando la notizia che la Puglia da lunedì 14 giugno sarà in zona bianca.