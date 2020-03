Coronavirus | Puglia: avviate assunzioni per 2149 operatori socio sanitari

Condividi

La Puglia ha avviato le assunzioni per 2.149 operatori socio sanitari. Il concorso, bandito dall'ospedale Riuniti di Foggia ma con valenza regionale, è concluso e la graduatoria definitiva è stata approvata. E' il concorso pubblico di maggiori dimensioni mai fatto nella storia della sanità pugliese - dice Emiliano - ed è stato realizzato rispettando tutte le regole di evidenza pubblica e dopo un'accurata selezione che ha premiato i più bravi. Tutti questi ragazzi e ragazze entrano in servizio nel pieno di una battaglia durissima. Queste assunzioni non fanno parte di quelle supplementari - precisa il governatore pugliese - che ci auguriamo di poter fare dopo l'autorizzazione del Governo per l'emergenza Coronavirus, ma sono le assunzioni che ci eravamo guadagnati portando a termine il piano di riordino ospedaliero e il completo risanamento economico della sanità pugliese. La determina con relativa graduatoria è stata pubblicata. Da mercoledì 18 marzo gli uffici del personale contatteranno telefonicamente i vincitori per chiedere di esprimere la loro opzione per la sede.