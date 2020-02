Coronavirus | Procura di Bari senza sapone

Condividi

Ha celebrato l’udienza con una mascherina sul volto una delle giudici del Tribunale di Bari, come misura precauzionale contro l'eventuale diffusione del Coronavirus. In aula la giudice Angelica Passarella, a fronte delle 26 udienze in agenda, ha chiesto agli avvocati di entrare uno per volta in aula e di tenere una distanza minima di due metri. Sulle misure precauzionali, il procuratore Giuseppe Volpe ha detto che "dovrei invitare a lavarsi spesso le mani per prevenire il contagio da Coronavirus, ma non abbiamo nemmeno i soldi per il sapone nei bagni"