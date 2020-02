Coronavirus | Presunte negligenze in corsia

Condividi

Un uomo di 50 anni con sintomi simili a quelli del Coronavirus è stato ricoverato nei giorni scorsi in un nosocomio brindisino.

Dalla denuncia di un operatore sanitario non sarebbe stato rispettato il protocollo.

Il quadro clinico del paziente negli ultimi giorni sarebbe notevolmente peggiorato.

Altre critiche vengono mosse su presunte mancanti misure di sicurezza per il personale sanitario.