Coronavirus | Picco di decessi in Puglia con 39 nuove vittime. 1434 i contagi

39 vittime nell'ultima giornata a causa dell'infezione da Covid 19 in Puglia: 10 in provincia di Bari, 8 in provincia BAT, 4 in provincia di Brindisi, 12 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. L'ultimo bollettino regionale riporta 1434 nuovi contagi a fronte di 8.936 test. I nuovi casi positivi sono così distribuiti: 679 in provincia di Bari, 54 in provincia di Brindisi, 150 nella provincia BAT, 232 in provincia di Foggia, 121 in provincia di Lecce, 183 in provincia di Taranto, 15 residenti fuori regione. 21.255 sono i casi attualmente positivi. Dall'assessore alla sanità Pier Luigi Lopalco l'allarme: "Bisogna rallentare i contagi o rischiamo il blocco degli ospedali nella regione"