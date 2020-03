Coronavirus, pessima comunicazione del Governo

Condividi

Una pessima comunicazione istituzionale da parte del Governo rischia di compromettere la credibilità degli organi di informazione e di generare confusione. Oggi abbiamo dato notizia in diretta durante il Tg delle 13.55, battuta dalle agenzie di stampa e dunque riportata da giornali e dalle tv, della decisione di chiudere le scuole fino alla metà di marzo quale ulteriore misura per contenere il diffondersi del virus. Un provvedimento che incide profondamente sulla vita quotidiana delle persone e delle famiglie. Ciò che lascia stupefatti è che la ministra dell’Istruzione Lucia Azzollina, ha smentito le stesse fonti della presidenza del Consiglio che poco prima avevano dato ufficialità al provvedimento. “La decisione arriverà nelle prossime ore” ha precisato la ministra dopo aver consultato il comitato scientifico per le opportune valutazioni di natura epidemiologica. Consideriamo dunque lo sconcerto dell’opinione pubblica ma in questi casi la serietà dovrebbe essere garantita dagli organi istituzionali.