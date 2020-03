Coronavirus | Paralisi negli ospedali della Asl di Bari, stop a ricoveri ed esami fini al 31 marzo

Condividi

Sospensione con decorrenza immediata sino al 31 marzo dei ricoveri programmati presso i presidi ospedalieri della Asl Bari. Sospensione di tutte le visite ambulatoriali, esami strumentali e diagnostici, Day service e diagnostica laboratoristica. Sono fatte salve le prestazioni di dialisi, quelle oncologiche chemioterapiche, la radioterapia, Pet-Tac, donazioni di sangue. Sospensione con decorrenza immediata delle attività front office dei Cup fatta eccezione per il pagamento ticket relativi a prestazioni urgenti rivolti a pazienti non esenti. Sono alcuni dei drastici provvedimenti indicati in una disposizione che il direttore generale della Asl Bari Antonio Sanguedolce si appresterebbe a firmare in queste ore.