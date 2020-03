Coronavirus | Nessun nuovo caso oggi in Puglia

Condividi

Nessun nuovo caso di Covid 19 e’ stato registrato oggi in Puglia. Ne da’ notizia il Dipartimento della Salute. Tutti i test eseguiti sono risultati negativi. Tra i nove casi di ieri che erano ancora da completare, 5 sono risultati positivi (si tratta di 4 contatti stretti del caso deceduto nella provincia di Foggia) e c’è un nuovo caso, per un soggetto che risulta già ricoverato presso un Ospedale della provincia di Foggia. Ad oggi in Puglia ci sono 14 soggetti affetti da Covid 19 – coronavirus, di cui 5 ospedalizzati. Altri 4 test sono in corso presso il laboratorio regionale di riferimento.