Negativa al secondo tampone l'infermiera dell'ospedale Di Venere di Bari. La donna era risultata essere positiva al primo test per Coronavirus mentre l'ultimo test processato nel pomeriggio ha dato esito negativo. In questo modo il bollettino regionale per l'epidemia si aggiorna e sono zero i contagi registrati nelle ultime ore, la giornata migliore da inizio epidemia in Puglia.